ناصر العنزي

قال رئيس جهاز الكرة بنادي القادسية سعود بوحمد إن الحكم على اللاعبين المحترفين بصفوف الأصفر لن يكون دقيقا باعتبارهم لم يأخذوا فرصتهم كاملة ومن الظلم أن نقيم مستوى أي لاعب محترف في مثل الفترة التي قضاها لاعبونا مع الفريق، ومع دخول القسم الثاني كاملا يمكن التقييم المناسب لكل لاعب.

وقال بوحمد وهو لاعب وسط سابق في خط وسط القادسية والمنتخب انه تسلم مهامه منذ ١٠ أيام وأول مباراة كانت مع الكويت، ونحن راضون عن أداء فريقنا في تلك المباراة وكان قريبا من الفوز لولا ضياع بعض الفرص، وطموحنا هو المنافسة على اللقب وأمامنا ١٥مباراة تبقي حظوظ كل الفرق المنافسة قائمة فمازال في الوقت بقية وكل فريق سيستفيد من أخطائه.



وقال نصيحتي للاعبين بأن يتعاملوا مع كل مباراة بحرص وحذر، فالنقطة التي تذهب بسهولة قد يصعب تعويضها.



وأوضح أن فريقا بحجم القادسية يمكن أن يعوض كل ما فات بالإصرار والعمل الجماعي، وكلنا تابعنا نتيجة برشلونة بعد أن كان خاسرا بأربعة أهداف في الذهاب فاز بستة في الإياب وطبعا لا مقارنة لبرشلونة مع الآخرين ولكن هذه النتيجة درس مجاني لكل لاعب ومدرب في أن كرة القدم لا مستحيل فيها ولا استسلام.