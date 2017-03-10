يحيى حميدان

أجهز الكويت على آمال غريمه التقليدي القادسية بعد ان تغلب عليه بنتيجة 66-65 مساء اول من امس ضمن مباريات الجولة السادسة من الدور النهائي لبطولة دوري كرة السلة.



وتفوق الفريق القدساوي بشكل واضح في الربع الاول الذي أنهاه والنتيجة تشير الى تقدمه 20-15، وواصل التقدم كذلك في الثاني بفارق 13 نقطة (37-23)، قبل أن ينتفض لاعبو «الأبيض» في الربع الثالث الذي دانت السيطرة خلاله بشكل واضح لهم وتمكنوا من التقدم 55-50 عند نهايته، وعاش الفريقان على أعصابهم في الربع الرابع والأخير واستطاع الكويت أن يحسم نقطتي اللقاء لصالحه بصعوبة وبفارق نقطة (66-65).



قاد اللقاء الحكام سالم الهزاع وأحمد غالب ومحمد البنا.

وشهدت نهاية المباراة هرجا ومرجا بعد انفلات الأعصاب الذي حدث بين لاعب الكويت مصطفى عبدالمنعم ولاعب القادسية عبدالعزيز الحميدي وتدخل خلاله لاعب النصر سعد عبدالمنعم «شقيق مصطفى» الذي اعتدى على الحميدي واختلط الحابل بالنابل قبل أن تهدأ الأمور بعد تدخل العقلاء.

ورفض حكم المباراة الأول ومقرر اللجنة الفنية سالم الهزاع الكشف عن هوية اللاعبين الذين أدانهم التقرير، معللا هذا الأمر عقب الاتصال به من «الأنباء» بأنهم يريدون معاقبة لاعب القادسية ناصر الظفيري أولا بسبب محاولة تهجمه على الحكام ومن ثم يفكرون في الأحداث الأخرى.



وتواجه اللجنة الفنية الجديدة عدة انتقادات من قبل الأندية بسبب عدم حزمها وتساهلها في كثير من الحالات في كتابة التقارير.



وفي خضم هذه الأحداث تعرض لاعب «الأصفر» عبدالرحمن السهو لإصابة بالغة عقب دهسه لقطعة زجاجية تسببت في جرح عميق في قدمه وتم على اثره نقله سريعا الى المستشفى وأجريت له عملية جراحية مستعجلة.



وفي لقاءين آخرين، حقق كاظمة انتصارا ساحقا على العربي 80-34، وتغلب الجهراء على النصر 91-86.



ويتصدر «الأبيض» ترتيب الفرق برصيد 12 نقاط، ويأتي بعده كل من كاظمة والجهراء برصيد 10 نقاط، ثم «الأصفر» بـ 9 نقاط، والنصر 7 نقاط وأخيرا العربي 6 نقاط.