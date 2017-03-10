مبارك الخالدي

عقد مجلس إدارة النادي العربي اجتماعا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل تدريب الأخضر مساء أول من أمس، وحضر اللقاء الذي أقيم في أرضية ملعب ستاد صباح السالم بحضور نائب رئيس النادي عبدالعزيز عاشور وعبدالرزاق معرفي وعضوا مجلس الإدارة احمد العمران وسلمان بولند ورئيس جهاز اللعبة عبدالعزيز المطوع.

وطالب عاشور اللاعبين ببذل اقصى جهد لإرضاء الجماهير العرباوية والتعاون مع الجهاز الفني بقيادة ناصر الشطي وميثم دشتي، وقال عاشور إن إدارة النادي ليست مدينة لأي لاعب وجميع اللاعبين تلقوا مستحقاتهم المالية دون نقصان، مشددا على أن الباب مفتوح لمن يريد الانتقال لأي ناد في حال لم يسعده التواجد مع الأخضر، مخاطبا اللاعبين: تعلمون أن العربي والقادسية يمتلكان القاعدة الجماهيرية الأوسع على مستوى البلاد وان مجلس إدارة النادي جاء للنهوض بالنادي وألعابه المختلفة ومنها قطاع كرة القدم وعلى اللاعبين إرضاء الجماهير العرباوية التي خرجت باكية بعد المباراة أمام النصر، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يرضي أحدا.



وتمنى أن يشعر اللاعبون بالمسؤولية، فالعربي بحاجة إلى رجال داخل الملعب، وقال عاشور موجها كلامه إلى الجهاز الفني: لا نطالبكم بتحقيق بطولة الدوري ولكننا نريد فريقا يعتمد عليه مستقبلا ولكم الصلاحية في الاستعانة بلاعبي تحت 19 سنة وتحت 17 سنة وهم من خيرة اللاعبين.