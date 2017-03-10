الفحيحيل يواجه الساحل في انطلاق الجولة الـ 15





مبارك الخالدي

يسعى العربي إلى الإفاقة من صدمته واستعادة توازنه عندما يلتقي مساء اليوم فريق الشباب وذلك على ستاد صباح السالم في إطار افتتاح منافسات الجولة الـ 15 لدوري VIVA (ختام القسم الأول) وتراجع الأخضر إلى المركز الرابع (25 نقطة)، فيما يحتل الشباب المركز الثاني عشر بـ (11 نقطة)، وتشهد مواجهات الجولة مباراة لا تقل اثارة تجمع بين الوصيف فريق النصر(29 نقطة) والذي يحل ضيفا على فريق التضامن في المركز التاسع (16 نقطة) كما يستضيف كاظمة في المركز الخامس (22 نقطة) فريق برقان في المركز الأخير (6 نقاط)، وفي لقاء لتحسين المراكز يلتقي الفحيحيل في المركز العاشر (14نقطة) مع فريق الساحل في المركز الحادي عشر (13 نقطة) وذلك على ستاد نادي الشباب.

الأخضر للعودة

وتتجه الأنظار صوب اللقاء الذي يجمع العربي مع الشباب نظرا لظروف الإدارية التي يمر بها الفريق الأخضر بعد خسارته الجولة الماضية أمام النصر 4-0 وما اعقب الخسارة من إقالة للجهاز الفني بقيادة الصربي ميودراغ يزييتش وإسناد المهمة إلى مدرب فريق تحت 19 سنة ناصر الشطي ومساعده ميثم الشطي، ويأمل الجهازان الفني والإداري استعادة الروح المعنوية للاعبين وتجنب أي تعثر في هذه المرحلة تجنبا للمزيد من الخسائر التي قد تكلفه الابتعاد عن المراكز المتقدمة.

ويمتلك الشطي دراية كافية للحالة البدنية والفنية للاعبيه كونه احد العاملين مع ميودراغ قبل إقالته ويعود إلى تشكيلة الفريق اليوم محمد فريح قادما من الإيقاف وتضم قائمة الشطي عددا من لاعبي الخبرة بقيادة على مقصيد وحسين الموسوي وحمد العنزي وعبدالرحمن باني والمحترفين ابراهيما كيتا وعلي حصني.

في المقابل، يأمل فريق الشباب الاستفادة من الظروف التي يمر بها المنافس ويخوض الشباب المباراة قادما من تعادل إيجابي مع الساحل 1-1.

العنابي للمواصلة

وفي مواجهة لا تقل إثارة وندية يحل الوصيف النصر ضيفا ثقيلا على التضامن، ويخوض العنابي المباراة قادما من فوز تاريخي على حساب العربي برباعية نظيفة شهدت تألقا للجهاز الفني بقيادة الوطني ظاهر العدواني ولاعبيه الشباب، ويعول العدواني على الحالة المعنوية للاعبيه والخروج بنقاط المباراة وكذلك على عناصره الشابة بتواجد مشعل فواز ومحمد خالد ومحمود جمعة وطلال العجمي والمحترفين اريك كواكو وارنست بارفو ومحمود البحر.

وعلى الجهة الأخرى، يخوض التضامن المباراة قادما من تعادل مع كاظمة 1-1 كان له الأثر في استعادة الروح المفقودة بعد الخسارة القاسية أمام الجهراء 1-4، ويأمل الجهازان الفني والإداري تحقيق الفوز والعودة إلى سكة الانتصارات بعد توقف وتضم قائمة الفريق نخبة متجانسة من اللاعبين يقودهم حمد أمان ويوسف العنيزان والسوري حميد ميدو.

البرتقالي يريد الفوز

وعلى ستاد الصداقة والسلام، يأمل كاظمة إكرام وفادة ضيفه برقان عبر تحقيق الفوز الذي يبحث عنه البرتقالي منذ أسابيع، ويحتل كاظمة موقعا في الترتيب لا يتناسب والقدرات الفنية للاعبيه وتبدو الفرصة مواتية للجهاز الفني بقيادة الروماني فلورين ما تروك العودة إلى سكة الانتصارات نظرا للفوارق الفنية والبدنية التي تصب لمصلحة فريقه، ويعول البرتقالي على تجانس لاعبي الوسط بتواجد مشاري العازمي وناصر الفرج وطلال الفاضل ومن أمامهما البرازيلي باتريك فابيانو وعبدالله الظفيري.

في المقابل، يسعى الضيوف إلى تحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تحسين مركز الفريق في ذيل القائمة.

وأخيرا يشهد ستاد نادي الشباب في منطقة الأحمدي مواجهة لتحسين المراكز تجمع فريق الساحل والفحيحيل وتبدو حظوظ الأخير الأوفر نظرا لنتائجه المتميزة مؤخرا والتي اختتمها بالفوز على خيطان بهدف دون رد قفز من خلاله إلى المركز العاشر.