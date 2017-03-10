ينظم نادي فروسية الفروانية اليوم، مهرجان كأس سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد، على مضمار المغفور له الشيخ احمد الجابر، وذلك بمشاركة 89 جوادا وفرسا، تتنافس على خمسة اشواط.

ففي الشوط الأول كلاس 3 على مسافة 1400م قيد 19 جوادا، وفي الشوط الثاني كلاس 3 على مسافة 1000م قيد 11 جوادا، اما الشوط الثالث كلاس 2 على مسافة 1400م فقد قيد 19 جوادا، وفي الشوط الرابع كلاس على مسافة 2000م قيد 20 جوادا، والشوط الخامس والأخير قروب 1 على مسافة 2400م قيد 20 جوادا.

من جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة فروسية الفروانية مبارك الديحاني رعاية صاحب السمو للرياضة في الكويت ودعم سموه لرياضة الآباء والأجداد، وبالأخص كأس سمو الأمير بفروسية الفروانية، مما ساهم بتحقيقها انجازات مشرفة في البطولات الاقليمية والعالمية، وأن هذا الأمر ليس بالغريب عن سموه فهو الداعم الأول لرياضة الآباء والأجداد، وحريص على نشر هذه الرياضة والارتقاء بها.



وأعرب الديحاني عن الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المتواصل لمنتسبي رياضة الفروسية ممثلة بالهيئة العامة للرياضة التي لا تألوا جهدا في تقديم كل الدعم للهيئات والأندية الرياضية وتذليل كل العقبات التي تواجهها وتوفير متطلباتها وتسهيل مهمتها في نشر الرياضة بكافة انواعها.



واضاف «مجلس ادارة فروسية الفروانية وجميع اللجان العاملة فيه، تعمل قبل السباقات بوقت كاف عبر ورش العمل تجهز المضمار والمنصة لاستقبال المشاركين والضيوف والجماهير التي تتوافد على مضمار احمد الجابر في كل اجتماع لمتابعة السباقات والمنافسة بين الجياد».