أحرز فريق الهيئة العامة للصناعة لقب بطولة دوري الوزارات والهيئات الحكومية لكرة القدم بعد فوزه على حامل اللقب فريق وزارة الدفاع 1-0.

وجاءت المباراة التي أقيمت على ملعب الهيئة العامة للتطبيقي قوية من الفريقين في معظم أوقاتها وشهدت اضاعة العديد من الفرص الخطيرة لكل منهما الا ان فريق الصناعة تمكن من تسجيل هدف الفوز عن طريق لاعبه عبدالرحمن ثاني في الدقيقة 57.

وفي هذا السياق، اكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د. حمود فليطح لـ«كونا» عقب المباراة اهمية اقامة بطولة دوري الوزارات في جميع الالعاب لما تحققه من نجاحات ولما تحظى به من قبول وشعبية واسعة.

وذكر ان دوري الوزارات اصبح رافدا مهما للرياضة الكويتية ومنافسا للبطولات المحلية لما تشهده منافساته من اثارة وندية ومتابعة جماهيرية واسعة.

وشارك في بطولة دوري الوزارات لكرة القدم لهذا العام 16 فريقا من وزارات وهيئات حكومية وزعت على مجموعتين تأهل الاول من كل مجموعة الى الدور قبل النهائي مباشر في حين تواجه صاحبا المركز الثاني مع صاحبي المركز الثالث بطريقة المربع ليتأهل فريقين منهما الى الدور قبل النهائي.

وتأهل فريقا الهيئة العامة للصناعة ووزارة الدفاع الى المباراة النهائية بعد فوزهما في الدور قبل النهائي على فريقي وزارة الاوقاف ووزارة الكهرباء على التوالي.