تتواصل فعاليات بطولة الكويت المفتوحة الثامنة للتنس المقامة حاليا برعاية الشيخ أحمد الجابر رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للعبة وتستمر حتى 14 الشهر الجاري.

وتشهد البطولة منافسات قوية والتي كان آخرها تقدم داود سلمان هاشم وفوزه على عبدالعزيز علي مراد بنتيجة 6-1، 6-0 في مسابقة فردي الرجال، وفي المسابقة ذاتها فاز تميم محمد الحلاق على علي أحمد القلاف بنتيجة 6- صفر، 6- صفر وفاز راكان محمد الحلاق على عبدالله أحمد القلاف بنتيجة 2-6، 6- 4(5) وفاز حسن الغريب على محمد حسن الفودري بنتيجة 6-3، 6-2 وفاز حسين هاني شمس على محمد عادل الفيلكاوي بنتيجة 6-3، 7-5 وفاز أحمد تقي دشتي على هادي منصور جمال بنتيجة 6-1، 4-6(3)

وفي مسابقة فردي الناشئين تحت 13 سنة، فاز حسين عبد الرضا الشطي على هيثم حسين البحراني بنتيجة 6-2، 6-3 وفاز عبد الرزاق علي عبدال على بدر أحمد الصراف بنتيجة 6-3، 6-2 وفاز يعقوب يوسف محمد على يوسف جمال المجدلي بنتيجة 6-9، 6-1.

وفي مسابقة فردي الفتيات تحت 18 سنة، فازت فريدة فؤاد على رتاج حسين بنتيجة 6-1، 6-0 كما فازت رينا السمراني على سيلينا السمراني بنتيجة 6-3، 6-0 وفازت منى الحداد على ساي أديفي بنتيجة 7-6 و6-0.

وفي مسابقة فردي السيدات، فازت دانة الفليج على منى محمد بنتيجة 6-0، 6-0.

يذكر أن بطولة الكويت المفتوحة للتنس هي أكبر البطولات التي ينظمها ويشرف عليها اتحاد اللعبة خلال الموسم الرياضي بأكمله وتحظى بمشاركة كثيفة من لاعبي التنس في الكويت من مواطنين ومقيمين في مختلف الفئات السنية من الجنسين ولاعبي المنتخب الوطني ولاعبي الأندية الرياضية بالكويت بالإضافة إلى السفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي بالبلاد.