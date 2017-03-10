أقام نادي فروسية الجهراء سباق مهرجان الأعياد الوطنية على مضمار المرحوم الشيخ صباح الناصر الصباح والذي اشتمل على 5 أشواط في مسافات مختلفة.

وكانت السباقات ممتعة في التنافس والحماس برعاية بيت العرب للجواد العربي وبحضور متفاعل من ممثل بيت العرب علاء الرومي.

وأسفرت النتائج في الشوط الاول عن حصول الفرس اسماء الكويت الهنداس على المركز الاول والثاني الفتح للسهو والثالث الأجودي الصليلي والرابع قويضي للحوطي، وحصد الجواد اخو ساره كاس الشوط الثاني وجاء عز محمد للهركيل ثانيا وقرناس للازرق ثالثا وفارس الميدان الهنداس رابعا.

وأكد رئيس مجلس الادارة محمد السعيدي تسخير كافة الإمكانيات المالية والإدارية لخدمة ملاك الخيل ولتوفير جوائز مناسبة وكذلك توفير ما يلزم لرفع المستوى.

وأضاف ان أبواب النادي مفتوحة للجميع وان ملاك الخيل والاسطبلات هم من يعمل في اللجان العاملة مما يساهم في نجاح السباقات وتقديم كل ما هو افضل.