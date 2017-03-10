أحمد السلامي

توج فريق العربي لكرة القدم الشاطئية بطلا لكأس السوبر بعد فوزه على الكويت 4-3 وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على ملاعب سوق شرق الرملية.



حضر حفل التتويج عضو مجلس إدارة اللجنة المعينة لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم ورئيس لجنة الصالات والشاطئية د.حسين الخضري وعضو لجنة المسابقات د. أحمد فرج حيث قاما بتسليم الأبطال كأس السوبر.

وفريق شواطئ العربي يعمل على تدريبه المدرب الوطني محمد عبدالنبي الذي عمل على إعداد وتجهيز فريقه خلال الفترة السابقة من حيث الإشراف على الإعداد البدني والفني والتأهيل النفسي.

ودخل العربي المباراة مكتمل الصفوف وبوجود نخبة من اللاعبين المميزين الذين سبق لهم أن مثلوا المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، حيث وضعوا نصب أعينهم هدفا رئيسا يكمن في المنافسة بكل ثقة وقدرة من أجل تحقيق اللقب الذي دخل في خزائن النادي العربي رسميا.