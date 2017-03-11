مبارك الخالدي ـ يحيى حميدان - أحمد السلامي - يعقوب العوضي

وضع التضامن حدا لانتصارات النصر بالتغلب عليه بهدفين دون رد في المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء امس على ملعب التضامن في افتتاح مباريات الجولة الـ 15 من دوري «VIVA» لكرة القدم، والتي شهدت توقفا قبل نهايتها بسبب الشد العصبي الذي تطور لضرب محدود بين حارس التضامن وليد الرشيدي ومهاجم النصر سلمان بورمية قام على اثره الحكم علي الحداد بطرد الرشيدي وتوجيه انذار لبورمية.



وسجل هدفي «أزرق الفروانية» كل من يوسف العنيزان (٥٥) وحمد امان (٩٨)، ليتجمد رصيد النصر عند ٢٩ نقطة، وارتفع رصيد التضامن الى ١٩ نقطة.



ادار المباراة الحكم علي الحداد وانذر كلا من احمد عادي ومساعد طراد، وطرد محمد خالد (النصر)، ومحمد حماد وحسين الغريب ولوكا وطرد الحارس الرشيدي (التضامن).



فوز كاظمة



وفي مباراة اخرى، فاز كاظمة على برقان بثلاثية نظيفة احرزها المحترف البرازيلي جاجا سانتانا (23 و50 و62)، كما تلقى محترف برقان البنيني بادروا نانا بطاقة حمراء (٨٠)، ورفع «البرتقالي» رصيده الى ٢٥ نقطة، وبقي الخاسر على رصيده السابق بـ ٦ نقاط في المركز الخامس عشر الأخير.



العربي يتغلب على الشباب



وعلى ستاد صباح السالم، استعاد العربي القليل من بريقه بعد تغلبه على ضيفه الشباب 4 ـ 1.



ورفع «الأخضر» رصيده الى 28 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، فيما بقي «ابناء الأحمدي» على رصيدهم السابق بـ 11 نقطة في المركز الثاني عشر.



وتقدم الفريق العرباوي عن طريق المحترف العاجي ابراهيما كيتا الذي حول برأسه الكرة، التي لعبها علي مقصيد من ركلة ركنية، داخل شباك الشباب (25).



وعزز التونسي محمد امين الشرميطي من تقدم العربي بإحرازه الهدف الثاني من ركلة جزاء ظالمة احتسبها الحكم عمار اشكناني لفريقه، حيث لم يكن هناك التحام بين الحارس سلمان ميرزا مع لاعب العربي عبدالعزيز السليمي (30).



وبعدها بثلاث دقائق، قلص الشباب النتيجة من ركلة جزاء ايضا عن طريق السنغالي عيسى باه، واحتسبها الحكم بعد احتكاك واضح من مدافع العربي محمد راشد مع نواف المطيري.



وفي الشوط الثاني، سجل العربي هدفين آخرين، وجاء الثالث من ركلة الجزاء ايضا بقدم الشرميطي وطرد على اثرها المدافع السنغالي غوراتيل بعد تدخله القوي على محمد فريح (70)، فيما اختتم العراقي علي حصني أهداف فريقه من ركلة حرة مباشرة (90).



الفحيحيل يهزم الساحل



وعلى ستاد نادي الشباب، تمكن الفحيحيل من الفوز على الساحل بهدفين نظيفين سجلهما فواز ربيع (٦٨) وعبدو كوليبالي (٨١)، ليرفع الفائز رصيده الى ١٧ نقطة، بينما تجمد رصيد الساحل عند ١٣ نقطة.



المباراة بمجملها متكافئة من الناحية الفنية واتسمت بالقوة والندية خلال الشوط الاول الذي شهد حالة طرد وحيدة للاعب الساحل فرحان سعد قبل نهايته وهو الأمر الذي سهل المهمة امام الفحيحيل في الشوط الثاني، حيث استغلوا النقص العددي في بسط نفوذهم والتحكم بمجرياته ونجحوا في تسجيل الهدفين مما منح افضلية مطلقة للأحمر في حسم اللقاء لمصلحته على حساب الساحل.