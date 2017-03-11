أقامت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة حفلا لتكريم حكام الكرة الشاطئية ومنحهم المكافآت الخاصة بالموسم الرياضي الماضي 2015-2016، مساء أول من أمس بمقر الاتحاد.

حضر الحفل نائب رئيس اللجنة المؤقتة سعد الحوطي وعضو اللجنة د.حامد الشيباني والأمين العام للاتحاد د.محمد خليل، بالإضافة إلى الحكام المكرمين. وأكد نائب رئيس اللجنة المؤقتة سعد الحوطي اعتزازه بتكريم حكام الكرة الشاطئية، معتذرا عن تأخير التكريم، مبينا أن اللجنة المؤقتة ليست مسؤولة عن هذا التأخير كونها تسلمت مهمتها بعد انتهاء الموسم، لكنها رأت ضرورة تكريمهم كون هذا الأمر حق أصيل لهم.

وأعلن الحوطي إقامة حفل تكريم آخر للحكام عقب انتهاء الموسم الجاري، مشددا على أن الحكام هم أحد عناصر الكرة الذين لا بديل عنهم.

وأعرب الحوطي عن أمنياته بأن يحالف التوفيق حكام الكرة الشاطئية وجميع الحكام في مهمتهم. من جانبهم، ثمن الحكام لفتة اللجنة المؤقتة بتكريمهم، وأكدوا على بذل قصارى جهدهم في تحقيق النجاح المأمول في جميع الاستحقاقات المقبلة.