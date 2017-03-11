مبارك الخالدي

يواجه مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي محمد البذالي عقوبة الإيقاف من ناديه بسبب دخوله في مشادات مع بعض الجماهير عبر برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر»، وكان نائب رئيس النادي عبدالعزيز عاشور قد طلب من لاعبي الفريق أثناء اجتماع الإدارة مع الفريق قبل أيام طلب عدم الدخول مع الجماهير في نقاشات تثير الخلافات والأزمات حرصا من الإدارة على تجنيب الفريق واللاعبين مشاكل لا طائل منها.



ومن المتوقع أن يرفع الجهاز الإداري تقريرا في الواقعة إلى مجلس الإدارة لتفعيل القرار الخاص بفرض العقوبة المشار إليها وهي الإيقاف المؤقت لعدد من المباريات.

وبعد هذا القرار، أكد البذالي أنه يعتذر عن عدم استكمال ما تبقى من الموسم مع «الأخضر»، مشيرا عبر حسابه في «تويتر» الى أنه تحمل الكثير من الجماهير في الوقت الذي وقفت فيه الادارة صامتة.

في سياق متصل، دخل لاعبو الأخضر عبدالله الشمالي ومبارك النصار تدريبات الفريق مساء الأول من امس بعد شفائهما من الإصابات، ووضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا للاعبين بإشراف مدرب اللياقة الإسباني روبيرتو الذي انضم إلى الجهاز الفني مؤخرا.