أكد مدير إدارة تطوير الحكام باتحاد الكرة حسين شعبان أن دورة الحكام الجدد خلال الفترة من 1 إلى 14 الشهر الجاري تضم 52 حكما جديدا، مضيفا أن الدورة شهدت دخول العنصر النسائي للمرة الأولى في مجال التحكيم الكويتي.



وأشار شعبان إلى أن الدورة تنقسم إلى شقين، الأول نظري وخاص بشرح جميع قوانين لعبة كرة القدم للحكام الجدد، والثاني عملي حيث يخضعون للتدريبات الميدانية داخل المستطيل الأخضر.



وأوضح شعبان أن الحكام الجدد سيخضعون عقب انتهاء الدورة لاختبارات نظرية، ثم تعقبها اختبارات عملية، وفي حال اجتيازها بنجاح، سيتم إخضاعهم مجددا للتدريبات البدنية لتجهيزهم لاختبارات اللياقة.