يحيى حميدان

أبدى مدرب فريق كرة السلة بالنادي العربي خالد القلاف رضاه نسبيا عن نتائج «الأخضر» في الدور الحاسم من بطولة الدوري رغم بعض الهزائم التي تلقاها الفريق وكان آخرها من كاظمة 82-78 يوم الأربعاء الماضي.

ونوه القلاف في حديث مع «الأنباء» إلى أن الوضع كان من الممكن أن يكون افضل لولا غياب مجموعة كبيرة من اللاعبين عن التدريبات لمدة اسبوعين عقب ختام الدور التمهيدي والذي ظهر الفريق خلاله بصورة افضل.

وبين مدرب العربي ان أداء اللاعبين ارتقى تدريجيا في الآونة الأخيرة وبات الفريق يخسر بصعوبة وبفارق ضئيل وهذا مالم يتوقعه الكثير من المتابعين.



وأوضح القلاف انه واجه بعض الظروف الصعبة كذلك مثل ظروف العمل التي مر بها محمد المطيري والتي كانت ستجبره على الابتعاد عن الفريق ولكن بفضل تحركات الجهاز الإداري بقيادة مدير اللعبة علي الكندري ساهمت في عودته للعربي وليكون احد نجوم الفريق في دور الستة.

وقال القلاف ان العربي يمتلك لاعبين جيدين وبإمكانهم مقارعة الفرق الكبيرة لو كان هناك التزام بالتدريب منهم، مشيرا كذلك الى انه سعيد كونه مديرا فنيا للعبة بنتائج فرق جميع المراحل السنية ومنها فريق الناشئين (تحت 17 سنة) الذي ينافس حاليا على لقب الدوري لهذه الفئة العمرية.

وكشف القلاف عن وجود رغبة مبدئية في التجديد مع إدارة العربي للموسم المقبل أيضا ولكن هذه الأمور تعتبر مؤجلة حتى نهاية الموسم.