يسدل اليوم السبت الستار على بطولة الخليج التاسعة للقوارب الشراعية، التي نظمتها لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري، تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالإنابة خالد الروضان، وانطلقت فعالياتها الأربعاء الماضي بمشاركة أربعة منتخبات مثلت البحرين وقطر وعمان والكويت، وسوف يقام احتفال الساعة الـ 4 عصرا في مقر اللجنة بشاطئ المسيلة، بحضور الوزير الروضان، والأمين العام للجنة التنظيمية للشراع والتجديف في مجلس التعاون نعمان الحسن ورئيس النادي البحري اللواء فهد الفهد سيتم من خلاله تتويج الفائزين.



من جانب آخر، اعتمدت اللجنة التنظيمية للشراع والتجديف في دول مجلس التعاون، استضافة الكويت لبطولة الخليج للتجديف، وموعد تنظيمها في نوفمبر المقبل، وكانت اللجنة قد عقدت صباح يوم أمس الجمعة الاجتماع الخامس عشر لها في فندق هوليداي إن السالمية، بحضور الأمين العام للجنة وممثل البحرين نعمان الحسن، والأعضاء علي ناصر من قطر، وسيف الشبلي من عمان، وأحمد محمد السليماني من السعودية، إلى جانب أمين السر في النادي البحري الرياضي الكويتي خالد الفودري، والذي ترأس الاجتماع بصفة أن الكويت هي الدولة المضيفة، فيما اعتذر عن عدم الحضور نعمان العبيدلي من الإمارات.

وتناول الاجتماع الموقف المستغرب من اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، في عدم مشاركة المنتخب الإماراتي في البطولة، وفي الاستناد دون مبرر إلى مخاطبة الاتحاد الدولي للشراع للحصول على كتاب رسمي من الاتحاد بجواز المشاركة، في الوقت الذي تم فيه توجيه خطاب رسمي من قبل الأمين العام للجنة التنظيمية للشراع والتجديف في دول مجلس التعاون نعمان الحسن، تم فيه التأكيد على أن البطولة تقام تحت مظلة النادي البحري، وليس الاتحاد الذي يندرج تحت مظلة الاتحاد الدولي للشراع، وإن البطولة خليجية، وليست دولية كي تدرج تحت مظلة الاتحاد الدولي للشراع.

من جانبه، أعرب رئيس الاجتماع وأمين السر في النادي البحري خالد الفودري عن أسفه الشديد بعدم مشاركة المنتخب الإماراتي، مشيرا الى أن موقف الأشقاء في الإمارات في اللجوء إلى الاتحاد الدولي ومخاطبته، أمر لم يكن له أي مبرر موضوعي، ولا يتوافق أبدا مع المبادرات الأخوية الصادقة للأشقاء في الإمارات قيادة وحكومة وشعبا، في الحرص الدائم على تعزيز مجالات التعاون والتنسيق في جميع المجالات، بما فيها المجال الرياضي، واتاحة الفرصة لأبناء مجلس التعاون الخليج للاحتكاك الرياضي وللمشاركة في البطولات المختلفة.

وأضاف الفودري أن النادي البحري وجه مذكرة إلى رئيس الاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان، أوضح من خلالها وبشكل دقيق وموثق، بيان الحق الكامل والمشروع للنادي بتنظيم البطولة، والمواقف المتباينة والمستغربة من اتحاد الإمارات في إقحام البطولة الخليجية بحسابات الاتحاد الدولي، فيما أشاد بالموقف الأخوي النبيل الذي قامت به اللجنة التنظيمية الخليجية، وموقف الأشقاء في الاتحادات الخليجية التي أكدت دعمها الكامل للكويت.