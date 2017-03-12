أكدت لولوة الأيوبي عضو لجنة الجوجيتسو الكويتية ان مؤشرات المشاركة النسائية في اللعبة باتت ايجابية للغاية، في ظل الاقبال النسبي من العنصر النسائي خلال الايام الماضية، مشيرة الى ان اللجنة تسعى الى الوصول لأعداد جيدة يتم من خلالها اقامة بطولات وفعاليات للفتيات بالشكل المطلوب في الفترة المقبلة.

وأوضحت الايوبي ان لعبة الجوجيتسو تأتي ضمن الالعاب القتالية التي لا تحتاج للقوة العضلية بقدر التركيز على تكتيكات الحركة وكيفية التعامل مع تحركات الخصم، وهو ما يعتبر بمنزلة شيء تتطلبه الفتيات للدفاع عن انفسهن وقت الحاجة.