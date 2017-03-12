مبارك الخالدي

قلل مدير الكرة بنادي النصر خالد الشريدة من خسارة فريقه أمام التضامن بهدفين دون رد مع ختام القسم الأول للدوري.

وقال الشريدة لـ «الأنباء» ان مواجهات الفريقين على مدار سنوات مواسم ديربي خاص لا يخضع لمقاييس او لاعتبارات معينة ودائما ما يحدد النتيجة هم اللاعبون داخل الملعب وارتفاع حالة الحماس البعيد عن الأمور الفنية بخلاف الفرص الضائعة في الشوط الأول والتي كانت كفيلة بتغيير وجهة سير المباراة وهذه طبيعة مباريات الفريقين.

ونفى الشريدة تأثير فوز فريقه على العربي برباعية على نتيجة المباراة، وقال: مباراتنا أمام العربي صفحة وطويت مع انتهاء المباراة في وقتها ولا نشعر بأي تأثير للفوز التاريخي على الحالة النفسية أو المعنوية للاعبين قبيل مباراة التضامن، لافتا الى ان العنابي قادر على العودة الى الواجهة في المباريات المقبلة بالتعاون الجاد والمخلص بين الجهاز الفني واللاعبين.