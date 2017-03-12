مبارك الخالدي

يتجه مجلس إدارة النادي العربي لحل المشكلة الطارئة للاعب محمد البذالي بجهود كبيره يبذلها رئيس الجهاز الإداري عبدالعزيز المطوع ونائبه حسين عاشور.

وفي هذا السياق، اكد المنسق الإعلامي للفريق الأخضر مشعل العبكل ان مجلس الإدارة يتعادل مع ابنائه اللاعبين برحابة صدر ولا يمكن ان تضيق صدور اعضاء المجلس تجاه تصرفات بعض اللاعبين والتي قد تحدث نتيجة لضغوطات معينة، مشيرا الى ان مثل هذه الأمور طبيعية وتحث في كل موقع لكننا نتمنى من جماهيرنا الوفيه توجيه النقد دون تجاوز لحدود الروح الرياضية ففي النهاية هؤلاء اللاعبون هم اخوانكم وأصدقاؤكم وهناك عدد من الروابط التي تربط بين اللاعبين والكثير من الجماهير فكل ما نتمناه من جمهورنا الغالي ان يكون «وسيع صدر».

واوضح العبكل ان الجهاز الإداري وضع كافة الامكانات تحت تصرف الجهاز الفني للفريق بقيادة ناصر الشطي مشيرا الى ان المطوع اكد للشطي ان طلبات الجهاز الفني ستلقى كل الدعم من الجهاز الإداري وبالتالي مجلس الإدارة وعن فوز الأخضر على الشباب 4-1، مع ختام القسم الاول للدوري، قال العبكل ان سر العودة والفوز هو في كلمة قائد الفريق علي مقصيد لزملائه اللاعبين حيث قال لهم قبل المباراة «العبوا كل مباراة بروح النهائيات ولا تفكروا في الخصم» مشيرا الى ان هذه الكلمات كان لها مفعول السحر في استعاده الروح والقتال داخل الملعب.

وأضاف أوجه رسالتي لاخواني اللاعبين فالكرة مازالت في الملعب وأنتم على قدر المسؤولية.