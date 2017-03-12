يحيى حميدان

واصل فريق الكرة بنادي التضامن تدريباته مساء امس دون توقف عقب الفوز الكبير في «ديربي الفروانية» على النصر بنتيجة 2-0 مساء اول من امس ضمن مباريات الجولة ال 15 من دوري «VIVA». وينتظر «أزرق الفروانية» عودة مجموعة من لاعبيه الأساسيين المصابين، ومنهم: أحمد ابراهيم، عبدالعزيز عشوان، راشد فراج، والسوري حميد درويش «ميدو»، حيث ستكون عودة بعضهم عقب أسبوع الى المباريات، فيما سيغيب البعض الآخر لمدة تصل الى اسبوعين أو أكثر.

وبالاضافة الى الرباعي المصاب، فإن «العنيد» سيفتقد خدمات حارسه الشاب وليد الرشيدي في اللقاءين المقبلين أمام الشباب والفحيحيل عقب طرده خلال لقاء «العنابي».

من جهته، قال مدرب حراس المرمى بالتضامن سمير دشتي ان الفوز على النصر كان مستحقا وجاء بفضل دراسة الجهاز الفني الصحيحة لنقاط الضعف والقوة لدى الخصم.

وأشار دشتي في حديث مع «الأنباء» الى أن «العنابي» فريق محترم ويكفي وجوده بين فرق المقدمة في سلم الترتيب، ولكن هذا الأمر لم يؤثر علينا ونحن ندرك أن التضامن بإمكانه مقارعة أي فريق وهو ما تحقق بفضل من الله سبحانه وتعالى وبفضل جهود اللاعبين والجهازين الاداري والفني.

وبين دشتي أن الجهاز الفني حرص على اغلاق المساحات في المناطق الدفاعية وذلك لعدم منح الفرصة للاعبي النصر للتحرك بحرية، منوها الى أن «العنابي» كان يحرج الفرق الكبيرة بسبب تركها للمساحات الخالية وهو ما كان يستغله الفريق بالشكل الأمثل.