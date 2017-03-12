يحيى حميدان

تردد مساء امس في الأوساط الرياضية، عن نية القادسية الانسحاب من بطولة دوري كرة السلة بعد العقوبات القاسية التي اتخذتها لجنة المسابقات وشؤون اللاعبين في اتحاد اللعبة عقب الأحداث التي أعقبت مباراة الفريق أمام الكويت يوم الاربعاء الماضي.

وقررت لجنة المسابقات ايقاف كل من: شايع مهنا وصالح يوسف ومحسن مرتضى وعبدالرحمن السهو 8 مباريات لكل لاعب، وكذلك ناصر الظفيري 6 مباريات من جانب «الأصفر»، فيما اكتفت بحرمان لاعب الكويت مصطفى عبدالمنعم من المشاركة في 6 مباريات، وتم اقرار معاقبة سعد عبدالمنعم من النصر لمدة 8 مباريات، وسيتم وضع غرامة مالية قدرها 50 دينارا لكل مباراة يتم خلالها ايقاف كل لاعب.



ولم يعتمد المجلس المؤقت لإدارة شؤون اتحاد اللعبة هذه القرارات حتى ساعة متأخرة من مساء امس بسبب احتجاج أحد الأعضاء على هذه العقوبات ولم يتم إرسالها إلى الأندية المعنية لهذا السبب.