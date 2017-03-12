نفى الأمين العام للاتحاد د. محمد خليل ما تردد مؤخرا بشأن تقدم نائب رئيس لجنة الحكام سعد كميل باستقالته من منصبه، مضيفا أن كميل توجه مؤخرا إلى السعودية لأسباب خاصة، كما أنه سيغادر في الفترة المقبلة لمرافقة أحد الأشخاص في رحلة علاج خارجية، على أن يعود مجددا لمباشرة عمله في اللجنة.

وقال خليل: «أبلغني كميل بالمغادرة إلى السعودية ثم إلى رحلة العلاج الخارجية ولم يتطرق من بعيد أو قريب لما تردد مؤخرا بشأن إخضاعه للتحقيق من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لقبوله منصب نائب رئيس لجنة الحكام، فهو في النهاية أمر لا يخص هذا الاتحاد من قريب أو بعيد».

وأعلن خليل أن الاتحاد سيقوم بصرف مكافآت مالية بواقع 100 ألف دينار للحاصل على لقب دوري فيفا للموسم الرياضي الجاري 2016/2017، و70 ألفا للوصيف، و50 ألفا لصاحب المركز الثالث، مبينا أن المكافآت مقدمة من الشركات الراعية للاتحاد ورئيس الاتحاد فواز الحساوي، علما بأن الحساوي يمتلك شركات خاصة ترعى وتدعم الاتحاد بقوة.

وأضاف: «اقترح من لجنة المدربين بإقامة تكريم للمدربين الوطنيين العاملين بالأندية بفرق الدرجة الأولى حاليا كحافز لهم، وتم وعد القائمين بنقل مقترحه إلى رئيس الاتحاد فواز الحساوي عقب عودته من الخارج وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة من أجل تفعيل مقترحه وإقامة حفل تكريم لهم، خصوصا أن ما يقدمه المدربون أمر يدعو للفخر».

ولفت خليل في ختام تصريحه إلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد على مشروع منظومة العمل الإداري بالأندية الرياضية، تمهيدا لتطبيق نظام الخصخصة.