أحرز فريق (كويت سبيد ريسينغ) كأسي المركز الثالث في فئتي (ستوك) للمحترفين والهواة ضمن الجولة الخامسة من بطولة الإمارات للدراجات المائية التي اختتمت على شاطئ (كاسر الأمواج) في أبوظبي بمشاركة 50 متسابقا.

وحقق المتسابق الكويتي عبدالعزيز النجدي كأس المركز الثالث في فئة المحترفين بينما حصل زميله المتسابق حمود المضيان على الكأس ذاته في فئة الهواة.

وقال المتسابق النجدي في تصريح لـ «كونا» ان الجولة شهدت منافسات كبيرة ومتقاربة بين المتسابقين بشكل عام والخليجيين بشكل خاص مشيرا الى ان المسابقة اتسمت بالاثارة والندية سيما في الدقائق الأخيرة منها.

وأثنى النجدي على تعاون أعضاء الفريق وحرصهم على تواجد اسم وعلم الكويت على منصات التتويج مبينا ان الموسم الحالي يعد من أصعب المواسم وتحديدا في فئتي الستوك.

وشكر القائمين على نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة المنظمة للسباق والاحترافية الكبيرة في التعامل مع جميع مجريات السباق والالتزام بجميع القوانين في جميع البطولات.