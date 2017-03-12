«اصعب دور في حياتي»

الفنانة النجمة هيفاء وهبي اثناء تصوير مشاهد مسلسلها الجديد «الحرباية» الذي تعود به للمنافسة في دراما رمضان المقبل بعد غيابها العام الماضي، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل «مريم» رمضان قبل الماضي. وتعتمد أحداث المسلسل على التصوير في أكثر من محافظة في مصر وسوف يسافر فريق العمل إلى لبنان خلال الفترة المقبلة لتصوير عدد من المشاهد هناك. وتقول هيفاء: اتمنى الا يكرهني الجمهور في هذا الدور، لأنه من أصعب الادوار التي قدمتها على الشاشة.