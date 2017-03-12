توج الجواد «الهارف» لإسطبل السيحان بكأس سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لفروسية نادي الفروانية للموسم 2016 - 2017 الذي اقيم ضمن مهرجان النادي على كأس سموه والذي اشتمل على اقامة اربعة اشواط اخرى.
وتمكن الجواد الفائز من الظفر بالشوط الخامس والأخير الذي خصص لجياد الدرجة الأولى على مسافة 2400 متر بمشاركة 20 جوادا.
وأعرب ممثل راعي الحفل محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا عن فخره واعتزازه الكبيرين بتمثيل سمو الأمير لحضور مهرجان سموه لسباقات الخيل والتي تجسد دعمه وتشجيعه لهذه الرياضة التي مارسها الآباء والأجداد.