أعــرب مــــدرب فريق الصليبخات (تحت 17 سنة) أيمن رمضان عن سعادته بالمستوى العالي لفريقه الذي يضم مجموعة من اللاعبين النجوم الملتزمين بتطبيق الخطط والواجبات الدفاعية والهجومية.

وأكد رمضان أنه لم يحالفه الحظ في معظم مبارياته في الدور الأول، مع العلم بأنه وضع برنامجا جيدا وتم دعم الفريق بعناصر جديدة من اللاعبين.

وأوضح رمضان أن اللقاء أمام القادسية بالدور الأول شهد تألقا واضحا من لاعبيه واستطاع الفريق الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت البدل الضائع وأحرز هدف الفوز اللاعب خالد العازمي لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الصليبخات، مشيرا الى ان المباراة جاءت منذ البداية وحتى النهاية قوية وبرز فيها جميع اللاعبين بالمهارات واللياقة البدنية.

وبين رمضان أن هناك نقصا عدديا باللاعبين بسبب صعود لاعبي 17 سنة الى فريق تحت 19 سنة.

وفي مباراته مع خيطان، ذكر المدرب أنه تم تجهيز الفريق جيدا وكان هناك اصرار وعزيمة لدى اللاعبين للفوز بهذه المباراة، واستطاع ان يعبر الصليبخات منافسة خيطان بعد عرض مثير وقوي بين الفريقين ليخرج الصليبخات فائزا بهدفين مقابل هدف، وقد غاب عن تلك المباراة أفضل 3 لاعبين أساسيين للإيقاف وهم: وليد الشمري ومشعل عودة وعلي صلاح.