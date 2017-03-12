صرح شافي الهاجري رئيس مجلس ادارة النادي المعاقين بانه إذا كان هناك تعديل بقانون المعاقين فلابد أن يصب هذا التعديل في مصلحة المعاقين سواء كانت اجتماعيه أو طبية أو علمية فالمعاقون اليوم بحاجة الى دمج حقيقي في المجتمع وبحاجة لرعاية طبية عالية أسوة باخواننا المتقاعدين وبحاجة لتوظيفهم حسب اختصاصاتهم.



واضاف الهاجري ان كل ما نصبو اليه هو أن يعتمد المعاق على نفسه وغرس هذا المفهوم في المعاق منذ الطفولة لأنه في نهاية الأمر لابد أن يستقر المعاق في حياته الأسرية والعملية لأنه جزء من هذا المجتمع وباستطاعته أن يتجاوز الكثير من العراقيل إذا أعطي الفرصة اليوم نحن نريد معاقين ينجزون ولا نريد معاقين عاجزين ومستسلمين لغيرهم، وهذا الأمر لابد ان يكون راسخا في فكر ووجدان واعتبار المشرع ان كان هناك تعديل لقانون المعاقين رقم 8/2010.