واصل البطل العالمي وحامل اللقب محمد بوربيع، مطاردته للمتصدر البطل العالمي المجري جورجي كازا من خلال تحقيقه المركز الثاني في فئة الجالس معدل GP لكبار المحترفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة للبطولة التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ليبقى بوربيع الفارق بينه وبين المتصدر الجورجي 15 نقطة، فيما ستكون الجولتان السادسة التي ستقام في ابو ظبي الجمعة المقبل، والختامية في دبي يوم 8 ابريل المقبل، حاسمتين ومصيريتين لتحديد لقب البطولة.

وجاءت نتائج بقية لاعبي المنتخب في الجولة الخامسة، بتحقيق المتألق سالم المطوع المركز الثاني في فئة الواقف إكسبريت، والبطل العالمي محمد جاسم الباز المركز الثالث في فئة الجالس معدل GP لكبار المحترفين، وحقق المصنف العالمي زيد الزيدي المركز الرابع في فئة الستوك للمبتدئين، وبدر الشطي في فئة الفري ستايل، فيما حقق البطل العالمي عبدالرحمن غازي العمر المركز الخامس في فئة الستوك إكسبريت، وكان قريبا من تحقيق مركز متقدم، إلا أن الحظ عانده بالخلل الذي تعرضت له دراجته في المرحلة الأخيرة من السباق، كما حقق نفس المركز عبدالعزيز مطر في فئة الفري ستايل، وخالد البناي في فئة الستوك للمبتدئين.

وكانت الجولة قد أقيمت بمشاركة دولية واسعة، فيما عبر أبطال المنتخب الوطني عن شكرهم وتقديرهم للأشقاء في نادي ابو ظبي الدولي للرياضات البحرية على حسن الضيافة والتنظيم، وبالاهتمام الكبير للمنتخب من رئيس النادي البحري اللواء فهد الفهد ونائبه م. أحمد الغانم وأمين السر العام خالد الفودري ورئيس اللجنة البحرية علي القبندي، كما عبروا عن شكرهم للتسهيلات التي قدمتها وزارة الداخلية، والهيئة العامة للرياضة، وكراج برورايدر الذي ساهم في تجهيز دراجات المنتخب تحت شعار «مصنع الأبطال».