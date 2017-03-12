يحيى حميدان

تشهد صالة عبدالعزيز الخطيب بالنادي العربي إقامة مباريات الجولة السابعة من الدور النهائي لبطولة دوري كرة السلة، حيث يلعب الجهراء مع القادسية عند الساعة 4:30 عصرا، ثم يلتقي الكويت مع العربي بعدها بساعتين، وتختتم اللقاءات بمواجهة تجمع بين كاظمة والنصر في الساعة 8:30 مساء.

ويتصدر «الأبيض» ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، ويأتي بعده كاظمة والجهراء برصيد 10 نقاط، ثم «الأصفر» بـ 9 نقاط، والنصر 7 نقاط وأخيرا «الأخضر» 6 نقاط.

ويسعى الفريق الكويتاوي الى تفادي مفاجآت العربي الذي يقدم مستويات طيبة في الآونة الأخيرة، وعليه فإن «الأبيض» سيكون مطالبا باللعب في كامل تركيزه للحصول على نقطتي اللقاء والاقتراب اكثر من الحصول على اللقب.