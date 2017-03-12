الملا: متابعة الذياب تستحق الإشادة

حجازي: نعمل على تعويض الغربللي يعقوب العوضي

تتواصل استعدادات الفرق الأربعة التي ستخوض الجولة الثالثة في «ممتاز اليد» الثلاثاء المقبل، اذ يتقابل الكويت ٥ نقاط بوصافة الترتيب العام مؤقتا مع برقان دون رصيد، بينما يتواجه السالمية المتصدر ٦ نقاط مع كاظمة الثالث بنقطتين، ويركن القرين الى الراحة بعد مواجهتين خسرهما امام السالمية والكويت ويعمد مدرب الكويت سعيد حجازي الى تعويض لاعبه المصاب ونجم الفريق محمد الغربللي عبر اشراك خالد الغربللي، ولا يبدو ان الكويت يواجه صعوبات كثيره في ظل ابتعاد اللاعب في الوقت الحالي حتى الانتهاء من عمليته الجراحية. وأكد حجازي ان غياب الغربللي مؤثر على الفريق الا ان البديل سيكون على قدر المسؤولية خاصة ان الدوري بات في القسم الحاسم وعلى جميع اللاعبين التعاون فيما بينهم لتطبيق الخطط على ارض الواقع.

وأضاف: لدى الفريق الخبرة الكافية للتعامل مع المواجهات المقبلة في غياب زميلهم، واكد ان الأبيض قادر على تجاوز الصعوبات بالدعم الإداري والمادي والمعنوي.

أما السالمية فإنه ايضا يعاني من غياب أحد أبرز نجومه محمد البلوشي بعد تعرضه لتمزق في العضلة الضامة.

وحول غيابه، أكد المدرب الوطني قائد الجهاز الفني للفريق خالد الملا ان خسارة جهود لاعب مثل البلوشي مؤثرة على الفريق دون ريب ولكن اللاعبين يملكون الاداء الجماعي والقدرة على تجاوز العقبات، وأضاف: لدينا جهاز اداري يتابع اللاعبين ويذلل العقبات.

واشاد بالدور الكبير الذي يقوم به عبدالله الذياب مدير اللعبة وأثنى على متابعته للوضع الصحي للاعب المصاب.

في ظل غياب المدرب الوطني خلدون الخشتي عن المباراة الاخيرة للفريق لم يقدم الفريق صورته المعهودة حيث كان الاعتماد ينصب على تصديات الحارس عبدالعزيز الظفيري مصدر قوة الفريق وصمام الأمان في المنطقة المحرمة، ولكن المواجهة المقبلة مع السالمية تحتم على الفريق تقديم جهود مضاعفة لتخطي بطل الدوري والصمود طوال الدقائق الـ 60 للخروج بنقطة واحدة على اقل تقدير.