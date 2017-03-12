اختتمت منافسات بطولة كأسي الاتحاد لفئتي العمومي والناشئين والتي أقيمت على مضمار محمد الرشدان من 5 إلى 9 الشهر الجاري.

ففي فئة الناشئين توج باللقب الكويت بعدما جمع 71 نقطة، وحل ثانيا القادسية برصيد 45 نقطة، وجاء ثالثا الشباب برصيد 31 نقطة.

وفي فئة العمومي توج باللقب كاظمة برصيد 50 نقطة وحل ثانيا الساحل برصيد 43 وجاء ثالثا القادسية برصيد 36 نقطة. وشهدت البطولة تحطيم رقم قياسي جديد في سباق 110 متر حواجز عن طريق لاعب كاظمة عبدالعزيز المنديل وقدره 13.44 وتأهل للمشاركة في بطولة العالم.

وهكذا اكتسح أبطال «الأبيض» مسابقات ومنافسات بطولات كأس الاتحاد، وذهبت 4 من أصل 5 كؤوس أدراجها إلى خزائن العميد.

ففي فئة البراعم توج بالكأس فريق نادي الكويت أمام كل من القادسية ثانيا وكاظمة ثالثا.

وحافظ أبطال «الأبيض» على ثنائية وكأسي فئتي الشباب والأشبال للعام الثاني على التوالي خلال البطولة التي أقيمت من 19 إلى 22 فبراير الماضي. ففي فئة الأشبال حصد لاعبو الكويت أغلب المراكز الأولى وتوجوا باللقب برصيد 63 نقطة وجاء ثانيا القادسية برصيد 17 نقطة، وحل ثالثا كاظمة برصيد 16 نقطة.

السيناريو نفسه في فئة الشباب توج باللقب الكويت برصيد 61 نقطة، تلاه القادسية برصيد 55 نقطة، ثم كاظمة برصيد 29 نقطة بالمركز الثالث.

وثمن مدير اللعبة بنادي الكويت علي الكندري الدور الرائد الذي يقوم به رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للعبة خالد الغانم الذي سخر جميع عوامل النجاح ووفر المعسكرات والتجهيزات اللازمة للمنافسة على الألقاب وحصد الكؤوس والبطولات.