المدافع فهد حمود تقدم للكويت أولاً.. والصيفي اقتنص التعادل لـ «السماوي» في الشوط الثاني

الضغط المتواصل أثمر هدفاً ثميناً لبني قادس





ناصر العنزي يحيى حميدان - أحمد السلامي

تعادل الكويت والسالمية بهدف لكل منهما في مباراة سريعة مثيرة شهدت فرصا ثمينة، وبتلك النتيجة حافظ الكويت على الصدارة وحيدا ورفع رصيده الى 34 نقطة، بينما أصبح رصيد السالمية 23 نقطة في ختام الجولة الـ15 من دوري «VIVA» لكرة القدم. احسن اللاعبون في تطبيق واجباتهم في الشوط الأول واقتربوا كثيرا من التسجيل بفضل التحول السريع من الدفاع الى الهجوم وكان بالفعل شوطا هجوميا شاهدنا به فرصا للتسجيل.

الأبيض عاد اليه جمعة سعيد بعد انقضاء فترة ايقافه واشرك المدرب محمد عبدالله الى جانبه عبدالهادي خميس بسبب تفاهمهما مع بعض، فيما قام عبدالله البريكي وحسين الحربي بأدوار هجومية بحتة وكاد البريكي ان يسجل هدفا جميلا بعدما سدد كرة قوية من مسافة بعيدة ابعدها خالد الرشيدي وارتدت من العارضة، ومارس الأبيض ضغطا هجوميا متتاليا وكان من الطبيعي ان يخرج الشوط الأول بهدف وبالفعل نجح المدافع المتقدم فهد حمود في استغلال كرة وصلته في مكان مناسب وسددها بيسراه هدفا اولا قبل ان يطلق الحكم صافرته (45).

السالمية لعب شوطا مثاليا وكان يمكن ان يسجل هدفا قبل الكويت لو تمهل لاعبوه في الكرات السانحة لهم وأضاع عدي الصيفي ونايف زويد فرصتين ثمينتين، ولعب مدربه عبدالعزيز حمادة بنهج هجومي واشرك محمود زعترة ومحمد الهويدي في المقدمة ويساندهما الصيفي وزويد، وهدد السماوي مرمى مصعب الكندري اكثر من مرة بفضل التحول السريع الى الهجوم، وحافظ خط دفاعه على تماسكه رغم خطورة مهاجمي الخصم الا إنه شباكه استقبلت هدفا في غفلة دفاعية.

هدف تعادل

وفي مطلع الشوط الثاني، نجح السالمية في ادراك التعادل عن طريق لاعبه النشط عدي الصيفي بعد تبادل الكرة مع نايف زويد (49)، ورد عليه يوسف الخبيزي بتسديدة قوية ارتدت من القائم، وادخل مدرب الأبيض مهاجمه فراس الخطيب لزيادة الدعم الهجومي، وادخل بعده طلال جازع في خط الوسط وسنحت كرة ثابتة للأبيض سددها حسين حاكم في حائط الصد، وارتد السالمية بكرة سريعة دخل بها محمود زعترة منطقة الجزاء وأوقفها الكندري وخرج زعترة ولعب بدلا منه محمد السويدان في اشارة من المدرب عبدالعزيز حمادة لللاعبيه باستغلال الفرص.

أدار المباراة الحكم علي طالب وأنذر احمد عبدالغفور وشريدة الشريدة وعلي نادر وحسين حاكم.

داليبور..طار

أعلن عضو مجلس ادارة نادي القادسية ورئيس جهاز الكرة سعود بوحمد اقالة الكرواتي داليبور ستاركيفيتش من مهام تدريب فريق القادسية وذلك عقب التعادل مع خيطان على ان يتم إسناد مهمة تدريب الفريق للمدرب الوطني طارق الخليفي الذي سيتم الانتهاء من الإجراءات المطلوبة حيال ذلك، فيما سيكون المدرب الوطني احمد البلوشي مساعدا له وذلك حسب الاتفاق الذي جرى بين الادارة والجهاز الفني الجديد.

وعاد القادسية إلى قواعده في حولي بنقطة وحيدة أثر تعادله مع مستضيفه خيطان بهدف لكل منهما، وسجل هدف خيطان الأمام سيدي «50»، فيما سجل هدف التعادل دا سيلفا «94» في مباراة اتسمت بضعف الأداء وعدم قدرة «الأصفر» على الظهور بالمستوى الفني المتوقع له، وبهذا التعادل يكون القادسية قد زاد رصيده إلى 28 نقطة بينما أضيفت نقطة واحدة إلى رصيد خيطان ليصبح 8 نقاط.

أفضلية للأصفر

جاء الشوط الأول بأفضلية واضحة لمصلحة القادسية قابله تراجع للاعبي خيطان الذين انبروا لتشكيل تكتل دفاعي لصد الهجمات «القدساوية» التي أمطرت مرمى خيطان في محاولة جادة لفك التشابك الدفاعي واقتحام المنطقة المحظورة لتسجيل الأهداف.

القادسية المنتشي دخل بمعنويات عالية ونجح في السيطرة على مجريات الأول عبر فرض أسلوبه الهجومي على حساب خيطان الذي لعب بأسلوب دفاعي بحت محاولا تضييق الخناق أمام هجوم القادسية الذي سعى جاهدا لفك الشيفرة الدفاعية إلا أن محاولاته لم يكتب لها النجاح.

في المقابل، حاول خيطان الاستفادة من الهجمات المرتدة لتغيير مجرى اللعب إلا أن اللاعبين لم يتمكنوا من تطبيق الخطة الفنية وذلك نظرا لتشتت الخطوط وعدم ترابطها.

أما الشوط الثاني فقد جاء مختلفا عن سابقه حيث فاجأ خيطان دفاع القادسية بهدف مبكر وغير متوقع سجله المحترف التونسي الإمام سيدي في الدقيقة 50 واضعا «الأصفر» في ربكة غير متوقعة، وهو الأمر الذي زاد من الضغط النفسي والعصبي على لاعبي الأصفر الذين انبروا للهجوم على مرمى خيطان محاولين انتزاع هدف التعادل وهو الأمر الذي واجهوا فيه صعوبة بالغة حيث شكل خيطان تكتلا دفاعيا لمنع تغيير النتيجة إلا أن هدف البرازيلي دا سيلفا في الدقيقة 94 حفظ ماء وجه القادسية وأعاد المباراة إلى نقطة البداية بخروج الفريقين متعادلين بهدف لكل منهما.

وعلى ستاد ثامر، انتهت المواجهة التي جمعت بين اليرموك والصليبخات بالتعادل 1 ـ 1. وأصبح لـ «اليرامكة» 11 نقطة في المركز الـ 12، وللصليبخات 17 نقطة في المركز التاسع.

وافتتح مهاجم اليرموك عذبي شهاب التسجيل لفريقه بعد متابعة جيدة منه للكرة العائدة من حارس الصليبخات بدر محمد (14).

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، تمكن لاعب الصليبخات عبدالله صحن من معادلة النتيجة من ركلة حرة مباشرة وضع من خلالها الكرة على يمين حارس«اليرامكة» علي العيسى.

ولم تتغير الأوضاع في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بالتعادل 1 ـ 1.