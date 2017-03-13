يحيى حميدان

يواصل الجهاز الطبي في فريق الكرة بنادي اليرموك تجهيز المحترف النيجيري برنس عبيدي للمباراة المقبلة للفريق أمام الكويت في الجولة الـ 17 من دوري «VIVA» المقررة في 19 الشهر الجاري، علما بان الفريق سيرتاح في الجولة الـ 16.

وتعرض برنس للاصابة بالعضلة الخلفية خلال لقاء اليرموك امام القادسية، كما سيستعيد «أبناء مشرف» جهود محمد الغريب وهاشم عدنان اللذين غابا عن الفريق خلال لقائه الأخير امام الصليبخات مساء اول من امس، وغاب الغريب بسبب حصوله على البطاقة الحمراء أمام القادسية، وعدنان لتلقيه 3 انذارات.

من جهته، أكد مدير فريق اليرموك عثمان الفيلكاوي أن القسم الثاني من الدوري لا مجال فيه للتفريط بالنقاط، مشيرا الى أن الفريق سيسعى لتحسين الصورة والدخول في الصراع من أجل التأهل مع الكبار الى الدوري الممتاز في الموسم المقبل.