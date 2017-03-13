أحمد السلامي

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الفحيحيل حمد الدبوس مواصلته تقديم المكافآت المالية لدعم الفريق الأول لكرة القدم، وذلك نظرا لما يحققه الفريق من نتائج إيجابية خلال المباريات الأخيرة، مشيرا إلى أنه قام بمنح كل لاعب 100 دينار نظير الفوز على الساحل ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقال: المكافآت المالية الهدف منها تحفيز الفريق لبذل المزيد من الجهد والظهور بمستويات فنية ترتقي إلى مستوى التطلعات خلال المباريات القادمة، وقمنا بتكريم اللاعبين مع كل مباراة نحقق فيها الفوز إضافة إلى تكريم الفريق بعد تعادله مع الكويت وهو واحد من الفرق الكبرى التي نعتبر التعادل معها إنجازا يحسب لفريقنا الذي يضم عناصر شابة وواعدة تمكنت من إثبات وجودها أمام فريق يمتلك إمكانيات فنية كبيرة.

وأضاف: المباراة الأخيرة للفحيحيل مع الساحل اتسمت بالقوة والندية وكانت من أكثر المباريات صعوبة نظرا لوجود تنافس ما بين الفريقين، خاصة أن الساحل من الفرق المميزة التي سبق لها أن أحرجت الفرق الكبيرة والفوز عليهم والظفر بنقاط المباراة الثلاث يعتبر إنجازا يضاف إلى سجلات الفريق في مشواره ببطولة الدوري.

وختم الدبوس حديثه قائلا المشوار في بطولة الدوري لا يزال طويلا ونحتاج إلى تهيئة كافة الظروف المناسبة لضمان استمرار الفريق في مواصلة مشواره داخل المستطيل الأخضر بصورة إيجابية أكثر، حيث يتم الاهتمام بكل اللاعبين الذين يتساوون لدى الجهازين الإداري والفني من حيث الأهمية والمتابعة الدقيقة لأوضاعهم الفنية وحالتهم الصحية، ونعمل على أن يكون لاعبونا في حالة استعداد دائمة لضمان تحقيق ما نتطلع إليه وهو عدم هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل.