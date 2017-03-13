أحمد السلامي

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان قراراً يقضي بتمديد عمل اللجنة المعينة لإدارة اتحاد كرة القدم لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، كما اعتمد تعيين جواد مقصيد عضوا جديدا في اللجنة المعينة التي أصبح عدد أعضائها 8، وتم نشر القرار في جريدة الكويت اليوم رسميا.

كما اعتمد قرار تمديد عمل مجلس إدارة اللجنة المعينة لإدارة اللجنة الأولمبية برئاسة الشيخ فهد جابر العلي وتعيين الشيخ فواز الصباح نائبا للرئيس إضافة إلى دخول أعضاء جدد وهم كل من: ناصر صالح بومرزوق، ضاري برجس، شافي الهاجري وخالد المضف، وخروج الأعضاء دعيج العتيبي، د.سليمان العبدالجادر وعبدالرضا الغريب.

وجاء القرار تزامنا مع انتهاء الفترة القانونية المحددة لعمل اللجان المؤقتة في اتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية الكويتية، ومن المتوقع استمرار عمل اللجان إلى صدور القانون الرياضي الجديد والذي تم تكليف لجنة الشباب والرياضة من قبل مجلس الأمة مهام وضع قانون جديد يتماشى مع القوانين الدولية والميثاق الأولمبي لضمان رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي.