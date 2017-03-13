يقام في الساعة الـ 7:30 من مساء اليوم بفندق جميرا المسيلة حفل توزيع المكرمة الأميرية للفرق أصحاب المراكز الأولى وهي: الكويت وكاظمة والقادسية والتضامن لكأس سموه، وكذلك للمراقبين والحكام واللجان العاملة بالاتحاد.

وقال الأمين العام للجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة د.محمد خليل ان الحفل سيقام تحت رعاية مدير عام هيئة الرياضة بالإنابة د.حمود فليطح، وبحضور شخصيات رياضية وإعلامية، مشيرا إلى ان الاتحاد دعا الجميع لحضور هذا الحفل العزيز على قلوبنا.

وهنأ خليل الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى والتي استحقت الصعود على منصة التتويج قياسا على أدائها طوال فترة البطولة.