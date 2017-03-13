يحيى حميدان

أبدى مدرب فريق الكرة بنادي الصليبخات أحمد عبدالكريم قلقه من مسألة فقدان فريقه للنقاط أمام الأندية القريبة منه في سلم ترتيب دوري «VIVA»، وذلك عقب التعادل مع اليرموك 1-1 مساء اول من امس في ختام الجولة الـ 15 والأخيرة من القسم الأول.

وأضاف عبدالكريم في حديث مع «الأنباء» عقب اللقاء: «هذا الأمر تسبب في نرفزتي الواضحة خلال مجريات اللقاء أمام اليرموك، فنحن نقدم مستويات كبيرة مع الفرق المتصدرة وتمكنا من التغلب على بعضها، ولكننا في ذات الوقت نفقد النقاط سواء بالتعادل او الخسارة مع الفرق التي تحتل وسط الترتيب أو اسفل الجدول».

ومضى عبدالكريم قائلا: «لاعبو الصليبخات قدموا مباراة كبيرة وتمكنوا من صنع الفرق السانحة للتسجيل وينقصنا فقط ترجمة هذه الفرص الى أهداف، وأنا حذرت اللاعبين من هذه المباراة بالذات وركزت قبلها بأسبوع كامل على التكتيكات الهجومية ولم نوفق في النهاية والحمد لله على كل حال».

وأشار مدرب الصليبخات الى ان الصراع سيكون قويا على حجز المراكز الثمانية الأولى المؤهلة الى الدوري الممتاز في الموسم المقبل، وذلك بسبب التقارب الكبير في النقاط بين هذه الفرق.

وأكمل عبدالكريم حديثه: «الفحيحيل عاد بقوة في الجولات الماضية ويبدو أنه سيكون منافسا عنيدا، وكذلك الأمر مع الجهراء والتضامن وهما يمتلكان الأوراق اللازمة للتواجد في دوري الأضواء، ويجب عدم إغفال بقية الفرق التي من الممكن أن تقدم صورة مغايرة في القسم الثاني من الدوري».

وبين ان الفرق ستتعرض لإرهاق كبير في النصف الثاني من الدوري ومن يمتلك دكة البدلاء الجيدة ويحافظ على نسقه البدني والذهني فسيحظى بفرصة التواجد مع الكبار في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وأبدى مدرب الصليبخات رضاه بصورة كاملة عن مستوى المحترفين الفرنسي ناصر أبوبكر والبرازيليين والاسي كوستا وجان سيرجي والمهاجم السوري أحمد قدور، مشيرا الى أنه أشرك قدور في الشوط الثاني لالتحاقه بالفريق مؤخرا وكذلك بسبب تقديم عبدالله فهاد للمستوى المطلوب منه.

ويحتل الصليبخات حاليا المركز التاسع برصيد 17 نقطة جمعها من 4 انتصارات و5 تعادلات ومثلها هزائم.