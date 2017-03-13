مبارك الخالدي

أشاد مدرب الفريق الاول لكرة القدم بنادي خيطان أنور يعقوب بالروح القتالية العالية للاعبيه رغم انتزاع القادسية التعادل 1-1 في وقت قاتل من المباراة التي جمعت الفريقين في ختام القسم الاول من دوري «VIVA».

وقال يعقوب: «بداية اشكر لاعبي فريقي على هذا الأداء وهذه الروح التي انتظرتها منذ أشهر وليس في هذه المباراة فقط لكنني في كل الأحوال اتمنى ان يستمر اللاعبون على هذا المنوال».

وأضاف: «قدمنا مباراة كبيرة أمام خصم قوي ومرشح لنيل البطولة وأهدر لاعبونا فرصا كانت كفيلة بتغيير سير المباراة، ولا أنكر تعرض مرمانا لضغط قدساوي في محاولة للعودة بالنتيجة الذي أثمر عن خطأ دفاعي لفريقنا نتيجة لعدم التركيز افقدنا 3 نقاط كانت في متناول اليد».

وأشار يعقوب الى مشكلة عدم الثبات في المستوى لفريقه، وقال: «نعاني من عدم الالتزام في التدريبات إذ إن معدل الحضور لا يتجاوز 11 لاعبا لظروف الإصابات والظروف الخاصة بالعمل لبعض اللاعبين».