أحمد السلامي

أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية بدر الخالدي عن تقديم فريقه مباراة مميزة من الناحية الفنية أمام الكويت والتي كان الأحق في تحقيق الفوز، مشيرا إلى أن التعادل لم يكن عادلا خاصة أن الفريق أهدر العديد من الفرص التي كان ممكنا لها أن تغير من نتيجة المباراة بصورة عامة.

وقال: الفريق استعد للمباراة عبر معسكر داخلي لمدة 72 ساعة لإعداد اللاعبين فنيا وبدنيا ونفسيا لمواجهة الكويت وتم التركيز خلال التدريبات على الجمل التكتيكية ومعالجة مكامن الخلل ووضع الخطة المناسبة للمباراة التي خضناها بمعنويات عالية وبمستوى فني كبير وانتهت بالتعادل رغم أن كل المؤشرات كانت تنصب لمصلحة فريقنا في تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة الثلاث.

وأشار الخالدي إلى ان المباراة شهدت ظهورا لافتا ومميزا للمحترف الأردني صالح راتب الذي كان يتحرك بصورة إيجابية ساهمت بزيادة خطورة «السماوي»، كما شهد اللقاء عودة نايف زويد الذي قدم مستويات فنية ارتقت إلى مستوى التطلعات.

وأضاف: الفريق يعاني حاليا من افتقاده لخدمات غازي القهيدي الذي تعرض لتمزق في عضلة الحوض والذي اضطر الجهاز الفني لاستبعاده لحين تعافيه من الإصابة إضافة إلى فيصل العنزي الذي تعرض لإصابة في الركبة نتج عنها تجمع دموي منعه من المشاركة مع الفريق حيث يتلقى العلاج اللازم ليتمكن من العودة في التوقيت المناسب.

وحول الوضع الطبي للمهاجم فهد الرشيدي علق قائلا: دخل التدريب منفردا ونعمل على تجهيزه ورفع معدل اللياقة البدنية لديه بصورة تدريجية حتى يصل إلى المرحلة المطلوبة من الإعداد والتي يسبقها إجراؤه لفحص الأشعة على الظهر للتأكد من تشافي إصابته التي تعرض لها في لقاء السالمية مع القادسية.