مبارك الخالدي

اعتبر مساعد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت محمد الهاجري ان التعادل امام السالمية في ختام الجولة الـ 15 من دوري «VIVA» يعتبر عادلا للفريقين.

وقال الهاجري لـ «الأنباء»: «المباراة لم تكن سهلة على الجانبين، وكانت سجالا في الكثير من أوقاتها فالسالمية من الفرق القوية التي تستحق الاحترام وكان ندا لا يستهان به، وفي المقابل قدم لاعبو الأبيض ما لديهم، وتبقى في النهاية كرة القدم قابلة لكل الاحتمالات».

وعن الضغوطات التي يتعرض لها الفريق، أوضح الهاجري قائلا: «بالعكس لا نشعر بضغوطات نفسية او معنوية على لاعبينا وكل الفرق تعاني من الإرهاق وهذا امر طبيعي لكننا على ثقة كبيرة في إمكانيات لاعبينا ومقدرتهم على التكيف من مباراة لأخرى وفي كل الأحوال ما زلنا في الصدارة وكان من المهم ان ننهي القسم الأول ونحن نتربع على صدارة الفرق»، مشيرا الى ان الأبيض سيعيد حساباته خلال فترة التوقف المقبلة بعد الجولة الثانية من القسم الثاني بما يمكن الفريق من المحافظة على صدارته حتى النهاية.