برعاية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، يشهد مضمار نادي الصيد والفروسية في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم المهرجان الكبير لأغلى الكؤوس كأس صاحب السمو في الاجتماع التاسع عشر المخصص لجميع الدرجات علي مسافة ٢٤٠٠م والذي قيد فيه ١٢جوادا وفرسا من اقوى الجياد للفوز بالكأس ودخول لائحة الشرف لأبطال الكأس.

والجياد المشاركة هي: المقرب وعمبر والمعزب لاسطبل النشاما وغلا نوال لابناء نايف الدبوس وثنيان العز وسواريز لاسطبل العصيمي ومروج للسرور وزبود الحرد لاسطبل الملا والمهتوي لاسطبل الدعية وغامر لنايف الرشيدي وأبو سيف بمحمد العنزي ومشراق لثامر الديحاني.

وفي بقية سباقات المهرجان، يشهد المضمار، كأس المرحوم نايف الدبوس المخصص للنتاج المحلي علي مسافة ١٦٠٠م، وكأس شركة الجزيرة للتنمية العقارية على مسافة ١٦٠٠م، وكأس الشيخ فهد الجابر «عميد» اسطبل بيان للخيل العربية الأصيلة.