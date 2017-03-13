أعلنت جولة مازيراتي للبولو عن عودتها إلى دبي مع كأس مازيراتي دبي للبولو 2017 للعام الثاني على التوالي، وستمثل دبي ثاني محطات الجولة التي انطلقت في سانت موريتز خلال شهر يناير المقبل.

وستجري فعاليات كأس مازيراتي دبي للبولو 2017 على أرض منتجع ونادي ديزرت بالم للبولو من 11 إلى17 مارس 2017.

وستشهد البطولة مشاركة فريق سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان الذي يحمل اسم «غنتوت» إلى جانب خمسة فرق أخرى هي: مازيراتي، وأبوظبي، والطاير للسيارات، وأيه إي إس العالمية ولايكا.

وستجمع هذه الفرق بين لاعبين هواة ومحترفين بما في ذلك بعض من أبرز الأسماء على مستوى رياضة البولو من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والأرجنتين.

وبهذه المناسبة، قال علي سعيد جمعة البواردي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرياضة البولو ومؤسس منتجع ونادي ديزرت بالم للبولو: «يسعدني للغاية أن أرحب بصديقي أمبرتو شيني، المدير التنفيذي لشركة مازيراتي في منطقة الشرق الأوسط، الهند وأفريقيا، وجميع ضيوفنا الكرام في بطولة أخرى ناجحة تجري فعالياتها هنا في نادينا».

بدوره، قال أمبرتو شيني، المدير التنفيذي لدى مازيراتي الشرق الأوسط، الهند وأفريقيا: «تمتلك مازيراتي رابطا طبيعيا مع «رياضة الملوك»، وهي رياضة تجمع بين الأناقة والشغف.

ونحن سعداء للغاية لعودتنا إلى نادي ديزرت بالم المرموق للعام الثاني على التوالي مع كأس مازيراتي دبي للبولو 2017. وأود أن أتوجه بالشكر إلى علي البواردي على ضيافته الكريمة والمتميزة».

ومن بين أبرز أحداث الفعالية، ستقوم مازيراتي باستعراض مجموعة طرازاتها الكاملة من سيارتها الرئيسية كواتروبورتيه إلى سيارة السيدان التنفيذية جيبلي وسيارتي جران توريزمو وجران كابريو الرياضيتين، وصولا إلى سيارة ليفانتي، أول سيارة رياضية متعددة الاستعمالات من مازيراتي.