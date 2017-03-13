تحت رعاية معرض الكويت الدولي اقيمت بطولة الدراجات الهوائية الاولى لمنطقة حولي التعليمية بوزارة التربية يوم الخميس الماضي بالتعاون مع قسم التربية البدنية في مدرستي جاسم الابراهيم، عبدالله خلف الدحيان وبإشراف الكابتن يعقوب الصفار لاعب ودراج منتخب الكويت الوطني ونادي القادسية سابقا وعضو لجنة تطوير الدراجات الهوائية في اللجنة الاولمبية الكويتية للدراجات.

كما شارك في تنظيم السباق ايضا فريق صقور التحدي الكويتي للدراجات الهوائية بقيادة الكابتن الدراج مشعل التميمي وفريقه المكون من 17 دراجا (دراجي وطن النهار)، حيث لعب دورا مساندا واشرف على مو اكبة السباق بمعية مدرسات وزارة التربية اللواتي شاركن في الاشراف على السباق يتقدمهن المشرفات رؤساء اقسام التربية البدنية وعلى رأسهم الاساتذة: مريم العسعوسي، وسارة غضنفري، وعليا المياس، وجاسم الابراهيم.

وفاز في هذا السباق بالمركز الاول الطالب عبدالرحمن خالد من مدرسة عبدالرحمن الغافقي، في حين حصل على المركز الثاني الطالب على بدر من مدرسة محمد الشايجي، وحصد المركز الثالث الطالب فواز طارق من مدرسة عبدالله خلف الابتدائية، كما اختتمت البطولة بتوزيع الكؤوس والجوائز على المراكز الثلاثة الاولى وتقليد الميداليات لجميع الطلبة المشاركين من 19 مدرسة ابتدائية، وتكريم جميع الجهات الراعية اضافة للفرق المساندة والمشاركة في هذه البطولة.