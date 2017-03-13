اختتمت بطولة الشيخ عبدالله المبارك للرماية في مجمع ميادين صباح الأحمد الأولمبي للرماية بتتويج الفائزين بمنافسات «السكيت» و«التراب» و«الدبل تراب» للرجال والسيدات والناشئين والناشئات.

وحل أولا في فئة الرجال صلاح المطيري في مسابقة رماية «السكيت» في حين حل الرامي خالد المضف أولا في مسابقة رماية «التراب»، بينما أحرز الرامي أحمد العفاسي المركز الأول في مسابقة رماية «الدبل تراب» وجميعهم من رماة النادي.

وفي منافسات السيدات أحرزت الرامية سارة الحوال المركز الأول في مسابقة «التراب» في حين فازت الرامية إيمان الشماع بالمرتبة الأولى في مسابقة رماية «السكيت» وهما من راميات النادي أيضا.

وأسفرت منافسات فئة الناشئين عن فوز الرامي حمد العبلاني بلقب مسابقة رماية «السكيت»، بينما ذهب المركز الأول في مسابقة رماية «التراب» للرامي الشاب بدر العدواني وهما أيضا من رماة النادي.

وشهد الحفل الختامي تتويج الفائزين من قبل ممثل أسرة راعي البطولة الشيخ عبدالله خالد فهد الصباح وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي للرماية وأسر الرماة والراميات المتوجين.

وقال أمين السر المساعد في النادي محمد الغربة إن هذه البطولة الكبيرة شهدت مشاركة أهم رماة وراميات النادي والاتحاد الرياضي للحرس الوطني الذين أدوا منافسة رياضية أسفرت من خلالها عن نتائج طيبة.

واستذكر الغربة مناقب المغفور له الشيخ عبدالله المبارك ودوره المهم في خدمة الكويت في مختلف المجالات ولاسيما في المجالين الأمني والإعلامي كما كان داعما كبيرا للشباب الرياضيين.

وأعرب عن الشكر الجزيل لأسرة الفقيد الكبير على دعمها الكريم والدائم لرياضة الرماية الكويتية وتشجيعها الرماة والراميات على مواصلة دروب النجاح.