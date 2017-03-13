الفودري: نحرص على رفع مستوى رياضة الشراع الخليجية

أسدل الستارعلى بطولة الخليج التاسعة للقوارب الشراعية التي نظمتها لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري الرياضي، بمشاركة أربعة منتخبات مثلت البحرين وعمان وقطر والكويت.

وأقيم الحفل الختامي بحضور د.حمود فليطح نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة ممثلا عن راعي البطولة وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب بالإنابة خالد الروضان، وأمين عام اللجنة التنظيمية الخليجية للشراع نعمان الحسن ورئيس النادي البحري اللواء الفهد ونائبه م.أحمد الغانم ورؤساء الوفود المشاركة.

واستهل الحفل بالسلام الوطني ثم كلمة لأمين السر العام ورئيس لجنة الشراع والتجديف والكايك في النادي البحري خالد الفودري أشاد فيها بالمشاركة الخليجية ولجنة التحكيم واللجنة المنظمة، وأكد حرص النادي البحري على رفع مستوى رياضة الشراع الخليجية وفي اتاحة الفرصة للاعبين بمختلف فئاتهم للمنافسة والاحتكاك وإبراز قدراتهم.

عقب ذلك تم تكريم منسق عام البطولة أفانوف فالنتين وعضو اللجنة المنظمة عبدالمحسن القلاف والحكام والجهات الداعمة، كما تم تتويج الفائزين في البطولة التي جاءت نتائجها على النحو التالي: في فئة الأوبتمست على مستوى المنتخبات: جاء في المركز الاول المنتخب الكويتي وثانيا عمان وثالثا البحرين.

في فئة الأوبتمست العام: اكتسح المنتخب العماني المراكز الثلاثة الأولى حيث فاز المعتصم الفارسي بالمركز الأول وجاءت سميحة الريامية ثانيا ومحمد القاسمي ثالثا.

في فئة الأوبتمست للبنات: جاءت في المركز الأول العمانية سميحة الريامية، وثانية البحرينية ندى دعيج وثالثة الكويتية سارة العساف.

في فئة الليزر 4.7: جاء في المركز الأول العماني سالم العلوي، وجاء ثانيا مواطنه زكريا الوهابي فيما جاء ثالثا البحريني نواف جمال.

في فئة الليزر راديال: جاء حسن التميمي من قطر في المركز الأول وجاء أحمد البلوشي من عمان ثانيا وأحمد عبدالله من البحرين ثالثا.