حقق منتخب النادي الكويتي للسيارات والدراجات الآلية إنجازا بتصدره رالي دبي الصحراوي الذي يعتبر أول جولة من بطولة العالم لـ «الباها»، وللمرة الاولى دبي تنظم هذا النوع من البطولات.

واحرز المتسابق الكويتي فهد المسلم المركز الاول في مراحل السباق الرالي الذي يتكون من ٣ مراحل على مدار يومين، المرحلة الأول ٨٥ كيلو، والمرحلة الثانية ١٠٠ كيلو، والمرحلة الثالثة ١٨٠ كيلو.

وبعد انتهاء اول مرحلتين حقق المسلم المركز الثاني، والفارق بينه وبين المتصدر 1:30 ساعة.

وعند بدء المرحلة الثالثة والأخيرة، حقق المسلم المركز الاول في اول ٨٠ كيلو.

وبعد انتهاء المرحلة وفرز النتائج تصدر المسلم بفارق ١٨ دقيقة عن المركز الثاني.

وصرح الشيخ احمد الداود رئيس النادي انه كما وعدنا الجمهور الكويتي قبل بدء البطولة ان الفريق ذاهب ليس للمشاركة إنما لرفع علم الكويت عاليا وتحقيق إنجاز كويتي وايضا لإثبات علو كعب الرياضة الكويتية في جميع المجالات.

وتقدم الداود بالشكر للاعبين والفريق الفني والاداري وللهيئة العامة للرياضة على دعم ابنائها الرياضيين.