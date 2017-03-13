عبدالعزيز جاسم

قرر مجلس إدارة نادي القادسية الإبقاء على مدرب الفريق الأول لكرة القدم الكرواتي داليبور ستاركفيتش في اجتماعه الذي عقد مساء أمس.



وقال أمين سر النادي رضا معرفي في تصريح على موقع النادي في «تويتر» ان مجلس الإدارة قرر تشكيل فريق عمل من رئيس النادي الشيخ خالد الفهد ورضا معرفي ورفاعي الديحاني لمساندة أجهزة كرة القدم في النادي وتسهيل مهامهم.



كما ‏تمت الموافقة على اسناد مهام مساعد مدرب الفريق الكروي الأول الى المدربين الوطنيين طارق الخليفي واحمد البلوشي وقرر مجلس الإدارة تفويضه لمتابعة موضوع استمرارية الفريق الأول لكرة السلة في مسابقات الموسم من عدمها.



وشكر نادي العربي على تضامنهم مع نادي القادسية تجاه قرارات اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة. ‏وليس بمستغرب تضامن الكبيرين. وأبدى العربي تضامنه مع القادسية حول العقوبات المتخذة ضد لاعبي القادسية لكرة السلة.

وجاء بيان التضامن: آن الأوان بأن يكون للأندية موقف واضح من الفوضى وعدم حيادية اللجان المؤقتة المعينة في الاتحادات وإعادة الأمور إلى نصابها.