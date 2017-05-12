



قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة في اجتماعها الذي عقد مساء أمس الأول بحضور رئيــس اللجــنة المحامي نواف الهزاع، وأعضاء اللج١نة المحامــي خالــــد الزامل ود.فهد الصواغ وناــيف شــجاع، حرمان مدير الكرة بنــــادي الفحيـــحيل حمد الدبوس من مرافقة فريقه مبــاراتين مع تـغريمه 200 دينار، ومن أجــــل التبيان بالوقوف على الظروف والملابسات التي أحاطت بأحداث مباراة الشباب والفحيحيل في الدوري، فقد تم استدعاء حمد الدبوس ولم يحضر.

كما اطلعت اللجنة على كتاب الاتحاد، والمتضمن تغريدة لاعب حارس كاظمة شهاب كنكوني التي تتضمن إيحاءات واتهاما بالفشل للدوري، وحرصا من اللجنة على التماس الحقيقة وتبيان وجه الحق بالوقوف على الظروف والملابسات التي أحاطت بأحداث الموضوع سالف الذكر فقد تم استدعاء شهاب كنكوني، وتمت مناقشته فيما صدر منه، لتقرر اللجنة حفظ الموضوع.

وبعد مناقشة اللجنة عدد من لاعبي كاظمة في أحداث مباراة الكويت وكاظمة في كأس الأشبال، قررت توجيه إنذار لللاعبين بدر سامي الشايجي، وعلي العطار وفهد الفضلي وشمخي الشايع.