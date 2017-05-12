عبدالعزيز جاسم

يلتقي في الـ 7:10 من مساء اليوم على ستاد الصداقة والسلام فريق التضامن والنصر لخوض مباراة نهائي كأس الشباب، فأبناء الفروانية تجاوزوا عقبة الجهراء 2-1 بعد شوطين إضافيين، والعنابي تأهل على حساب خيطان بعد أن تغلب عليه بنتيجة 3-1، ويسعى التضامن لتحقيق الثنائية هذا الموسم بعد أن توج بلقب الدوري، فيما يريد النصر أن يعود لألقاب المراحل السنية مرة أخرى من بوابة التضامن.



وقررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة تقديم مكافأة مالية لأفضل لاعب في النهائي، حيث ستقوم اللجنة المكونة من المدربين الوطنيين نواف الكندري وفهد كميل وعادل فاضل باختيار الأفضل.