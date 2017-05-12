الرياض - خالد المصيبيح

بدأت الفرق السعودية في وضع إستراتيجيتها للموسم المقبل حول استمرارية عدد كبير من اللاعبين غير المحليين عطفا على ما قدموه في الموسم الماضي وفرضت عددا من القرارات التي صدرت بحق عدد من الفرق مثل الاتحاد والنصر والشباب والمتمثلة في عدم قدرتها على التسجيل في الفترة المقبلة رضوخ تلك الأندية للإبقاء على لاعبيها الذين شاركوا في الموسم الحالي وابرز تلك الأسماء كان فهد الأنصاري الذي أنهت إدارة الاتحاد الاتفاق معه وتم تسديد مستحقاته المتأخرة مع اللاعب التشيلي فيلانوفا والمدرب تشيرا، كما أبقى الشباب على لاعبه سيف الحشان لموسم آخر مع الجزائري جمال بلعمري.

فيما ادرج النصر لاعبيه الثلاثة كعناصر أجنبية للموسم المقبل بعد قرار حرمانه من التسجيل لفترتين قادمتين كعقوبه على خلفية قضية لاعبه عوض خميس وان كان النصر مازال في طور تقديم استئناف حول ذلك، ولاعبوه الثلاثة هم الاورغوياني ايالا والبرازيلي برونو والكرواتي توماسوف، فيما لن يتم التجديد للكرواتي الآخر ايفان.

وفي الهلال فرض اللاعب السوري عمر خريبين مهاجم الهلال اسمه كأحد ابرز الأسماء التي تنوي إدارة الهلال الإبقاء عليها لموسم آخر بعد نجاحه في الموسم وطلب الهلال من النادي الإماراتي الذي يملك عقد خريبين التفاوض حول شراء عقده وقدم 6 ملايين دولار مقابل ذلك.

وفي الأهلي ألمحت إدارته لمدرب الفريق السويسري آلان غروس بأن الموسم الحالي هو الأخير له مع الفريق الذي استمر معه 3 سنوات حقق خلالها لقب الدوري مع الفريق الذي غاب عن خزائنه 32 موسما وتبحث إدارة الأهلي في ملفات عدد من المدربين للتعاقد مع احدهم للموسم المقبل

وينتظر مهاجم الهلال السابق الدولي ناصر الشمراني المعار حاليا للعين الإماراتي تقرير مدرب الفريق الكرواتي زوران حول إمكانية استمراره مع الفريق من عدمها.

من جانب آخر، بدأ معسكر المنتخب السعودي الأول بـ 16 لاعبا استعدادا للقاء استراليا في الثامن من يونيو المقبل وخلت القائمة من لاعبي الهلال والأهلي بحكم ارتباطهما في مسابقة كأس الملك التي تختتم الخميس المقبل بين الفائزين من لقاءي الهلال والتعاون ولقاء الأهلي والفيصلي.