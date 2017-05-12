أكدت الجمعية العمومية الـ67 للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة امس ايقاف الكويت بسبب تدخل حكومي.

وأيدت الاتحادات الـ 209 المخولة التصويت بنسبة 96% وعددهم «194»، ايقاف الكويت المتخذ في ديسمبر 2015 بسبب «تدخل حكومي»، بينما أيد رفع الايقاف «8» أعضاء.

واتخذت الهيئات الدولية في اكتوبر 2015 قرار الايقاف بحق الكويت، على خلفية ما تعتبر انه تدخل حكومي في الشأن الرياضي، داعية الكويت لتعديل قوانينها الرياضية.

ولم تتجاوب السلطات الكويتية مع طلب الهيئات الدولية الحد من التدخل، بل قامت الصيف الماضي بحل هيئات رياضية محلية بينها اللجنة الاولمبية واتحاد كرة القدم، وتعيين هيئات موقتة بدلا منها. الا ان الهيئات الجديدة المعينة لم تحظ باعتراف السلطات الدولية.

وأكدت الجمعية العمومية بنسبة 99% ايقاف غواتيمالا المتخذ في اكتوبر 2016 بعد فشل لجنة المعايير المعينة من قبل فيفا في الاتحاد الغواتيمالي لكرة القدم.

دفاع مستميت

دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني انفانتينو في افتتاح كونغرس الاتحاد في المنامة، عن أدائه على رأس الهيئة الكروية التي عصفت بها فضائح الفساد، رافضا

أي حديث عن ديكتاتوريته وسعيه الى تثبيت نفوذه.

وقال ان الفيفا «الجديد (هو) ديموقراطي وليس ديكتاتوريا»، مؤكدا «نحن نعيد تكوين الفيفا بعد كل الذي أصابه»، في إشارة الى فضائح الفساد التي بدأت بالظهور منذ عام 2015.

وتابع «فيفا تغير، ونحن أناس جدد سندع لأفعالنا ان تتكلم عنا وليس أقوالنا»، منتقدا ما اسماه «الأخبار الكاذبة» حول الاتحاد الدولي.

رفض «تلقي الدروس»

وبحسب متابعين لعالم كرة القدم وقريبين من الاتحاد الدولي، فإن انفانتينو يدخل الجمعية العمومية الحالية وهو يضع نصب عينيه تثبيت نفوذه في عالم كرة القدم بعد حكم لنحو عقدين لسلفه بلاتر، وإطلاق عجلة حملة إعادة انتخابه على رأس الاتحاد في سنة 2019.

ويبدو انفانتينو في خضم حملة ناجحة لإعادة رسم النفوذ، مع تغييرات في رئاسات الاتحادات القارية الكبرى التي

باتت تضم وجوها حليفة له، مثل رئيس الاتحاد

الأوروبــي ألكسـنــــدر تشيفيرين، ورئيس الاتحاد الافريقي أحمد أحمد الذي أنهى في مارس، هيمنة الكاميروني عيسى حياتو على الكرة الافريقية لـ 29 عاما.

وتعتبر مصادر متابعة لعمل انفانتينو في الاتحاد الأوروبي (ويفا) حيث تولى منصب الأمين العام، انه أداره «بطريقة مستبدة جدا»، وانه يعمل على إحاطة نفسه بمسؤولين أوفياء له لتثبيت حكمه في الفيفا.

الثراء في الكرة

وقال انفانتينو «بعد الآن، كل من يريد الثراء من كرة القدم من الموجودين في هذه القاعة، فليتركوا كرة القدم فورا».

ووجه الانتقاد ايضا الى «الخبراء الذين نالوا مبالغ مالية ضخمة لتطوير الفيفا».