حامد العمران

23 ميدالية ملونة زينت أعناق أبطال المبارزة لدى عودتهم اول من امس من العاصمة الأردنية عمان بعد المشاركة في البطولة العربية للأشبال والناشئين والشباب وبمشاركة ثماني دول بالأسلحة الثلاثة الايبيه والفلوريه والسابر، وكانت الميداليات عبارة عن 11 ذهبية و4 فضيات و8 برونزيات وهذا الإنجاز الكبير الذي وضع الكويت على قمة جدول الترتيب في البطولة دفع الهيئة العامة للرياضة لاستقبال الأبطال في قاعة التشريفات في المطار، وكان في مقدمة الحضور نائب المدير العام لشؤون الرياضة د.حمود فليطح الذي استقبل الأبطال بالورود وزينها على أعناقهم ليختلط عبق الورود مع الذهب والفضة والبرونز وسط حضور أعضاء الاتحاد وأولياء أمور اللاعبين وبعض وسائل الإعلام.

وخلال كلمة ألقاها فليطح للاعبين نقل لهم تحيات وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان ومدير عام الهيئة للرياضة الشيخ احمد المنصور وأثنى على الإنجاز الذي حققوه ووعد بالمزيد من الدعم لأبنائه اللاعبين ولاتحاد المبارزة للمشاركة في البطولات الخارجية، متمنيا أن تكون المشاركات المقبلة في البطولات القارية والدولية تحت العلم الكويتي.

من جانبه، شكر رئيس الاتحاد والوفد عبدالله الوعلان الهيئة على دعمها للعبة وعلى حسن الاستقبال واعدا بتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المشاركات المقبلة، كما شكر الوعلان أولياء أمور اللاعبين على موافقتهم بمشاركة أبنائهم في البطولة على الرغم من أن الفترة الحالية تعتبر فترة الاختبارات النهائية للطلبة، مؤكدا أن اللاعبين كانوا عند حسن الظن واستطاعوا أن يفرضوا سيطرة الكويت على البطولة ويحققوا 11 ميدالية ذهبية من اصل 12، وهذا يعتبر رقما قياسيا في البطولات العربية وتم تسجيله باسم الكويت، متمنيا المحافظة مستقبلا على القمة.

من جهته، اكد المدير الفني لمنتخب الكويت عبدالكريم الشملان أن هذا الإنجاز لم يكن متوقعا ولكن بعزيمة اللاعبين وبقيادة الأجهزة الفنية استطاع الأبطال بسط سيطرتهم على البطولة وبات أبطال الكويت حديث الدول المشاركة في البطولة، مشيرا إلى أن الهدف المقبل المشاركة في البطولات الآسيوية والوقوف على منصات التتويج مؤكدا انه يوجد لاعبون مميزون بالأسلحة الثلاثة قادرون على الوصول إلى أبعد المستويات الفنية بشرط الانتظام في التدريبات والمعسكرات الخارجية.